Златан, не останавливайся! Наполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Милан, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Поединок подавался как противостояние Гаттузо и Златана - бывших партнеров, один из которых уже тренер, а другой все еще на вершине. И игрок победил! Златан оформил дубль, забив в восьмом матче чемпионата Италии подряд. Это новый рекорд от шведского гиганта. Всего в текущем сезоне на его счету уже десять мячей, хотя сыграл он только шесть матчей. Такая результативность Ибрагимовича позволила Милану возглавить турнирную таблицу Серии А.

Серия А. Восьмой тур

Наполи - Милан 1:3

Голы: Мертенс 63 - Ибрагимович 20, 54, Хауге 90 + 5