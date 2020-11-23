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Златан, не останавливайся! Наполи - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Наполи - Милан, Чемпионат Италии, 22 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Милан, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Поединок подавался как противостояние Гаттузо и Златана - бывших партнеров, один из которых уже тренер, а другой все еще на вершине. И игрок победил! Златан оформил дубль, забив в восьмом матче чемпионата Италии подряд. Это новый рекорд от шведского гиганта. Всего в текущем сезоне на его счету уже десять мячей, хотя сыграл он только шесть матчей. Такая результативность Ибрагимовича позволила Милану возглавить турнирную таблицу Серии А.
Серия А. Восьмой тур
Наполи - Милан 1:3
Голы: Мертенс 63 - Ибрагимович 20, 54, Хауге 90 + 5
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