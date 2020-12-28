Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наингголан может перейти в Сассуоло
Интер в ближайшее трансферное окно готов продать игрока
Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан может перейти в "Сассуоло" в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Сообщалось, что на хавбека также претендует "Кальяри".
В прошлом сезоне бельгиец выступал за "Кальяри" на правах аренды. Контракт бельгийца с "Интером" истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне Серии А за "Интер" Наингголан провёл четыре матча, выходя на замену во всех встречах и не отметившись результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Трансферный центр украинского футбола: Милевский снова в УПЛ, три клуба ПФЛ на грани исчезновения. LIVE
- Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека
- Гаттузо: До меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...