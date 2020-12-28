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Наингголан может перейти в Сассуоло

Италия
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Интер в ближайшее трансферное окно готов продать игрока

Наингголан может перейти в Сассуоло
Новина українською

Полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан может перейти в "Сассуоло" в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Сообщалось, что на хавбека также претендует "Кальяри".

В прошлом сезоне бельгиец выступал за "Кальяри" на правах аренды. Контракт бельгийца с "Интером" истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Серии А за "Интер" Наингголан провёл четыре матча, выходя на замену во всех встречах и не отметившись результативными действиями.

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В статье: Интер (Милан) Раджа Найнгголан "Сассуоло" Интер ФК Сассуоло
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