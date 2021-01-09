Серия А. Аталанта выходит из ловушки с разгромом, ассист Малиновского

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау 50 - Иличич 31, Толой 69, Д. Сапата 71, Муриэль 86

"Беневенто": Монтипо, Маджо, Глик, Барба, Фулон (Пастина 46), Дабо (Хетемай 58), Скьяттарелла, Ионицэ (Дель Пинто 80), Импрота, Сау (Де Серио 58), Лападула (Р. Инсинье 58)

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Депаоли 87), Гозенс (Мале 73), Пессина (Малиновский 64), Иличич (Миранчук 87), Д. Сапата (Муриэль 73)

Предупреждения: Фулон 24, Лападула 53, Дабо 57 - Де Роон 17, Паломино 26

У заявлений итальянских СМИ о матче "Аталанты" как о ловушке, экзамене, деликатном матче были причины. "Беневенто" на десятом месте, проиграл лишь два матча из последних девяти, пропустил в них шесть мячей. Остановил "Ювентус" и "Лацио", мучил "Милан". Он жёстко обороняется, быстро контратакует. А сами бергамцы не побеждали в трёх гостевых матчах подряд. В январе-2020 и -2018, несмотря на отличную форму, теряли очки против слабых "Кротоне" и СПАЛ. Сейчас они устроили четыре разгрома и не проигрывали в шести последних матчах. Однако январский синдром вновь чуть не проявился.

В целом "Аталанта" играла медленно, заторможенно, частенько спала. Правда, в первом тайме ей и этого хватило для выполнения двух главных задач - создания моментов и полного перекрытия своей штрафной. До перерыва игра шла лишь на одной половине поля, даже на одной трети - возле ворот Монтипо. Счёт по ударам был 10:2. Особенно свирепствовал Иличич. Он забросами находил Гозенса и Сапату, мазавших с убойных позиций, после его паса Монтипо отбил удар Дувана, Йосип издали попадал в стойку. А на 31-ой минуте он сместился с правого фланга в центр мимо всех и пробил низом в ближний угол.

Второй тайм вроде бы начался так же. Трёхходовка вывела Толоя на вратаря. Однако Рафаэль не попал метров с девяти без помех. С этого момента "Беневенто" очень твёрдо вступил в игру. На 50-ой минуте дебютант Серии А Пастина навесил слева, Сау опередил защитников и забил свой третий гол за 20 дней. Вернула давление "Аталанта" лишь с выходом Руслана Малиновского. И довольно быстро закрыла игру. Без прямого участия вообще-то активного украинца. Проснулся Иличич. Его удар Монтипо отбил плохо, на Толоя, его заброс в контратаке замкнул Сапата. После чего забить могли лишь гости.

Иличич выдаёт результативное ТТД в пятом матче подряд. Он набрал просто монструозную форму. Сапата забивает четвёртый гол в четырёх последних матчах. После десяти подряд без голов вообще. Малиновский активно вошёл в игру, нагнетал. Например, прорвался и отдал пас вразрез Муриэлю, удар которого еле вытащил Монтипо. Раскрутил контратаку, отдал Муриэлю, а тот блестяще закрутил в "девятку" из района левого угла штрафной. В целом же "Аталанта" не без проблем, но успешно уклоняется от подводного камня и продолжает свой январский поход. Субботу она закончит в Топ-4.