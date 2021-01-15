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СМИ: Фонсека хочет видеть в Роме Папу Гомеса
Скоро должны начаться переговоры
Алехандро Гомес готовится к смене команды. Полузащитник поссорился с Джан Пьеро Гасперини и не хочет оставаться в "Аталанте".
Главным претендентом на его подписание считался "Интер", но сейчас появился и другой кандидат. По данным Calciomercato, "Рома" хочет подписать аргентинца и уже завтра может начаться процесс переговоров.
Лоббирует данный переход - Паулу Фонсека. Португальцу нравится талант Гомеса и он попросил руководство осуществить сделку.
В текущем сезоне Папу Гомес отыграл 16 матчей и забил пять голов. Не выходил на поле с середины декабря.
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