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СМИ: Фонсека хочет видеть в Роме Папу Гомеса

Италия
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Скоро должны начаться переговоры

СМИ: Фонсека хочет видеть в Роме Папу Гомеса
UA-Футбол
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Алехандро Гомес готовится к смене команды. Полузащитник поссорился с Джан Пьеро Гасперини и не хочет оставаться в "Аталанте".

Главным претендентом на его подписание считался "Интер", но сейчас появился и другой кандидат. По данным Calciomercato, "Рома" хочет подписать аргентинца и уже завтра может начаться процесс переговоров.

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Лоббирует данный переход - Паулу Фонсека. Португальцу нравится талант Гомеса и он попросил руководство осуществить сделку.

В текущем сезоне Папу Гомес отыграл 16 матчей и забил пять голов. Не выходил на поле с середины декабря.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Рома (Рим)
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