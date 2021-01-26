Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Лацио - о прошлом сезоне: Мы могли сражаться за Скудетто
Он отметил, что коронавирус повлиял на результаты
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поделился мыслями о том, как коронавирус повлиял на команду в прошлом сезоне.
"Иногда в футболе бывают моменты, когда ты чувствуешь себя непобедимым. До COVID-19 мы были грозной силой.
На поле мы выходили с желанием выиграть все игры. После ковида иногда бывало, что мы отвлекались, из-за чего теряли слишком много очков.
Мы могли сражаться за Скудетто", – сказал Иммобиле.
В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний футболист сыграл в 21 поединке, забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что "Лацио" завершил сезон-2019/20 на 4-м месте в Серии А, отстав от чемпиона "Ювентуса" на 5 очков.
Популярное сейчас
- Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?
- Шахтёр одержал волевую победу над Силексом
- Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО