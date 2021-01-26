Форвард Лацио - о прошлом сезоне: Мы могли сражаться за Скудетто

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поделился мыслями о том, как коронавирус повлиял на команду в прошлом сезоне.

"Иногда в футболе бывают моменты, когда ты чувствуешь себя непобедимым. До COVID-19 мы были грозной силой.

На поле мы выходили с желанием выиграть все игры. После ковида иногда бывало, что мы отвлекались, из-за чего теряли слишком много очков.

Мы могли сражаться за Скудетто", – сказал Иммобиле.