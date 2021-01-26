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Форвард Лацио - о прошлом сезоне: Мы могли сражаться за Скудетто

Италия
(1 голосов)

Он отметил, что коронавирус повлиял на результаты

Форвард Лацио - о прошлом сезоне: Мы могли сражаться за Скудетто
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Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поделился мыслями о том, как коронавирус повлиял на команду в прошлом сезоне.

"Иногда в футболе бывают моменты, когда ты чувствуешь себя непобедимым. До COVID-19 мы были грозной силой.

На поле мы выходили с желанием выиграть все игры. После ковида иногда бывало, что мы отвлекались, из-за чего теряли слишком много очков.

Мы могли сражаться за Скудетто", – сказал Иммобиле.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний футболист сыграл в 21 поединке, забил 18 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что "Лацио" завершил сезон-2019/20 на 4-м месте в Серии А, отстав от чемпиона "Ювентуса" на 5 очков.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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Источник:
Football Italia

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