Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Эль-Шаарави вернулся в Рому
Итальянец уже играл в составе римлян с 2016 по 2019 год
Официальный сайт ФК "Рома" сообщил, что клуб подписал контракт со Стефан Эль-Шаарави.
28-летний вингер перешел в стан "волков" на правах свободного агента.
"Когда я впервые прибыл в Рим, я быстро оказался под огромным впечатлением от города и клуба. После ухода я понял, что и Рим, и "Рома" всегда будут в моем сердце. Сейчас мне не терпится снова выступать в этом клубе, носить эту футболку", – прокомментирова свое возвращение Стефан.
Итальянец уже выступал за римский клуб, в период с 2016 по 2019 год. В футболке "Ромы" Эль-Шаарави провел 139 поединков, в которых записал на свой счето 40 голов.
Популярное сейчас
- Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса
- Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели
- Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января
- Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО