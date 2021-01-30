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Официально: Эль-Шаарави вернулся в Рому

Италия
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Итальянец уже играл в составе римлян с 2016 по 2019 год

Официально: Эль-Шаарави вернулся в Рому
Новина українською

Официальный сайт ФК "Рома" сообщил, что клуб подписал контракт со Стефан Эль-Шаарави.

28-летний вингер перешел в стан "волков" на правах свободного агента.

"Когда я впервые прибыл в Рим, я быстро оказался под огромным впечатлением от города и клуба. После ухода я понял, что и Рим, и "Рома" всегда будут в моем сердце. Сейчас мне не терпится снова выступать в этом клубе, носить эту футболку", – прокомментирова свое возвращение Стефан.

Итальянец уже выступал за римский клуб, в период с 2016 по 2019 год. В футболке "Ромы" Эль-Шаарави провел 139 поединков, в которых записал на свой счето 40 голов.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Рома (Рим) Милан (Италия)
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Источник:
asroma.com

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