Официально: Эль-Шаарави вернулся в Рому

Официальный сайт ФК "Рома" сообщил, что клуб подписал контракт со Стефан Эль-Шаарави.

28-летний вингер перешел в стан "волков" на правах свободного агента.

"Когда я впервые прибыл в Рим, я быстро оказался под огромным впечатлением от города и клуба. После ухода я понял, что и Рим, и "Рома" всегда будут в моем сердце. Сейчас мне не терпится снова выступать в этом клубе, носить эту футболку", – прокомментирова свое возвращение Стефан.