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В миланском Интере вспышка COVID-19

Италия
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В миланском Интере вспышка COVID-19

AM Stadion

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Положительная реакция на коронавирусную инфекцию после тестов была выявлена у генерального директора "Интера" Джузеппе Маротты, спортивного директора "нерадзурри" Пьеро Аузилио, юриста Анджело Капеллини и председателя правления Алессандро Антонелло.

Имя и фамилия одного из членов тренерского штаба команды, у которого также обнаружили COVID-19, не уточняется. На футболистов вспышка пока не распространилась, клуб предпринимает все необходимые меры и следует протоколам.

Напомним, "Интер" лидирует в Серии А с 53 баллами после 23 туров чемпионата. "Милан" отстает от соседей на 4 зачетных пункта.

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В статье: Интер (Милан) коронавирус
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Источник:
Football Italia

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