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В миланском Интере вспышка COVID-19
Плохие новости для итальянского гранда
AM Stadion
Положительная реакция на коронавирусную инфекцию после тестов была выявлена у генерального директора "Интера" Джузеппе Маротты, спортивного директора "нерадзурри" Пьеро Аузилио, юриста Анджело Капеллини и председателя правления Алессандро Антонелло.
Имя и фамилия одного из членов тренерского штаба команды, у которого также обнаружили COVID-19, не уточняется. На футболистов вспышка пока не распространилась, клуб предпринимает все необходимые меры и следует протоколам.
Напомним, "Интер" лидирует в Серии А с 53 баллами после 23 туров чемпионата. "Милан" отстает от соседей на 4 зачетных пункта.
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