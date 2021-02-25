В миланском Интере вспышка COVID-19

Положительная реакция на коронавирусную инфекцию после тестов была выявлена у генерального директора "Интера" Джузеппе Маротты, спортивного директора "нерадзурри" Пьеро Аузилио, юриста Анджело Капеллини и председателя правления Алессандро Антонелло.

Имя и фамилия одного из членов тренерского штаба команды, у которого также обнаружили COVID-19, не уточняется. На футболистов вспышка пока не распространилась, клуб предпринимает все необходимые меры и следует протоколам.

Напомним, "Интер" лидирует в Серии А с 53 баллами после 23 туров чемпионата. "Милан" отстает от соседей на 4 зачетных пункта.