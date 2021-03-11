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Полузащитнику Интреа потребуется операция

Италия
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Видаль травмировал колено в матче с Аталантой

Полузащитнику Интреа потребуется операция

Новина українською

Полузащитник "Интера" Артуро Видаль перенесет операцию на мениске левого колена, пишет сайт клуба.

33-летний чилиец получил повреждение 8 марта в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (1:0).

Он был заменен на 52-й минуте из-за повреждения.

Операция будет сделана в пятницу, 12 марта. В этом сезоне Видаль провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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В статье: Артуро Видаль Интер (Милан)
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