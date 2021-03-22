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Не так страшен Фонсека. Рома - Наполи 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Рома - Наполи, чемпионат Италии, 21 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором Рома уступила Наполи. Еще в первом тайме дублем отметился Мертенс. Бельгиец забил со штрафного и головой, таким образом он достиг отметки в 100 голов в чемпионате Италии. Ответить хотя бы одним забитым мячом римляне, которые накануне легко расправились с Шахтером, не смогли. Таким образом Наполи опередил Рому в турнирной таблице, волки опустились на шестое место.
Серия А. 28-й тур
Рома - Наполи 0:2
Голы: Мертенс 27, 34
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