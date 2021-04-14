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Милан предложил Чалханоглу новый контракт
Но игрок хочет, чтобы руководство увеличило его зарплату
По информации MilanNews, "Милан" все еще ведет переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу о новом контракте.
Итальянский клуб хочет удержать 27-летнего турка, чье нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона. "Россонери" предлагают Чалханоглу зарплату 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Сам игрок заявлял о том, что хочет получать не менее 7 млн в год.
В текущем сезоне на счету турка 2 гола и 8 ассистов в 25 матчах Серии А.
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