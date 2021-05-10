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С фирменным ударом Малиновского. Парма - Аталанта 2:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Парма - Аталанта, чемпионат Италии, 9.05.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Парма - Аталанта, которые встречались в 35-м туре Серии А. Руслан Малиновский открыл счет классным ударом из-за пределов штрафной площади, но потом лавры героя забрал себе Луис Муриель, который ассистировал Пессине и дважды отличился сам. Победа позволила Аталанте удержаться на второй строчке, правда, Милан отстает лишь по дополнительным показателям.
Серия А. 35-й тур
Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Аталанта" 2:5
Голы: Брунетта 78, Зом 88 - Малиновский 12, Пессина 51, Муриэль 77, 86, Миранчук 90+3
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