С фирменным ударом Малиновского. Парма - Аталанта 2:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Парма - Аталанта, которые встречались в 35-м туре Серии А. Руслан Малиновский открыл счет классным ударом из-за пределов штрафной площади, но потом лавры героя забрал себе Луис Муриель, который ассистировал Пессине и дважды отличился сам. Победа позволила Аталанте удержаться на второй строчке, правда, Милан отстает лишь по дополнительным показателям.

Серия А. 35-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Аталанта" 2:5

Голы: Брунетта 78, Зом 88 - Малиновский 12, Пессина 51, Муриэль 77, 86, Миранчук 90+3