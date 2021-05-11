Серия А. Наполи сохраняет отличную форму и место в Топ-4

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" 5:1

Голы: Зелински 29, Руис 32, Лосано 56, Ди Лоренцо 66, Л. Инсинье 90+1 - Окака 41

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Демме 84), Бакайоко (Руи 84), Руис, Лосано (Политано 76), Зелински (Элмас 76), Л. Инсинье, Осимхен (Мертенс 71)

"Удинезе": Муссо, Бекао (Увежан 54), Бонифаци, Зеегелаар (Самир 76), Н. Молина, Уолас (Форестьери 54), Макенго (Палумбо 86), Де Пауль, Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Окака (Мичин 76)

Предупреждениe: Бонифаци 54

Несмотря на лёгкую победу в Специи со счётом 4:1, "Наполи" не имел права расслабляться. В такой же относительно удобной концовке первого круга он терял очки через матч. Даже после разгромов. И до этого 4:1 потерял дома против "Кальяри" на 94-ой минуте. С другой стороны, он всё же реально в отличной форме, очень много забивает. А "Удинезе" побеждал в восьми из девяти предыдущих матчей. Да, ничья в том девятом привела к увольнению Карло Анчелотти, результат двух последних - всего 2:1. Но сегодня "везувиани" доказали свою силу.

В первой четверти матча "Удинезе", спокойный насчёт выживания в Серии А, еле дышал, еле отбивался. Давление на него было сумасшедшим. При этом всё же получалось даже лишить соперника опасных моментов. Ди Лоренцо при подаче углового не попал в падении с четырёх метров. А в начале второй четверти фриуланцы чаще владели мячом. Но как раз именно тогда получили дважды. Заброс на Осимхена тот не выиграл, зато мяч остался у Зелински, Виктор получил его назад, не переиграл вратаря, а Пётр добил. Руис блестяще закрутил в "девятку" с 20-ти метров.

Затем "Наполи" вновь отдал инициативу. И на этот раз уже поплатился. Окака сумел развернуться с защитником на спине и нанести отличный удар. Впрочем, второй тайм вновь начался давлением хозяев. Во всех смыслах. Давление Осимхена заставило Муссо отдать мяч Лосано. Случайный навес Увежана срезался лишь в перекладину. А Ди Лоренцо исправился за первый тайм, добив после подачи углового, удара головой Маноласа и сейва Муссо. До этого Муссо вновь спас, от мощного удара Осимхена. Хозяева полностью контролировали ситуацию.

В последней четверти матча Инсинье мог забить дважды. Удар с 16-ти метров отбила стойка. Удар с 18-ти низом с полулёта после отскока от защитника уже не отбил никто.

Абсолютно заслуженная победа даже выводит подопечных Дженнаро Гаттузо на второе место. Они идут в отличном темпе - 29 очков из 36-ти последних возможных. Более того, в десятый раз в сезоне забивают как минимум четыре мяча. Столько же в лигах Топ-5 лишь у "Баварии", больше нет ни у кого. Отличная форма в самый нужный момент сезона. У "Удинезе" всё наоборот - лишь восемь очков из 30-ти. Тем не менее, он с сорока очками на комфортном 12-ом месте.