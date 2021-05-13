Спас напоследок. ВИДЕО, как Буффон отбил пенальти в, возможно, последнем матче за Ювентус

Джанлуиджи Буффон в понедельник объявил, что покинет "Ювентус" после завершения сезона. 43-летний голкипер всего 19 лет служил верой и правдой туринскому клубу. В среду он вышел в основе на матч против "Сассуоло" и существенно помог своей команде одержать важную в контексте борьбы за место в Лиге Чемпионов победу. Команда будущего тренера "Шахтера" получила право на пенальти в начале поединка, но Джанлуиджи не стал гадать, а сыграл на реакцию и она ветерана не подвела - Буффон парировал удар лучшего бомбардира "Сассуоло" Доменико Берарди.

Старая Синьора в итоге победила 1:3, но осталась на пятой строчке. В следующем туре "Ювентус" примет "Интер".