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Спас напоследок. ВИДЕО, как Буффон отбил пенальти в, возможно, последнем матче за Ювентус

Италия
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Туринцы в итоге победили

Спас напоследок. ВИДЕО, как Буффон отбил пенальти в, возможно, последнем матче за Ювентус

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джанлуиджи Буффон в понедельник объявил, что покинет "Ювентус" после завершения сезона. 43-летний голкипер всего 19 лет служил верой и правдой туринскому клубу. В среду он вышел в основе на матч против "Сассуоло" и существенно помог своей команде одержать важную в контексте борьбы за место в Лиге Чемпионов победу. Команда будущего тренера "Шахтера" получила право на пенальти в начале поединка, но Джанлуиджи не стал гадать, а сыграл на реакцию и она ветерана не подвела - Буффон парировал удар лучшего бомбардира "Сассуоло" Доменико Берарди.

Старая Синьора в итоге победила 1:3, но осталась на пятой строчке. В следующем туре "Ювентус" примет "Интер".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Доменико Берарди Сассуоло
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