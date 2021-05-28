Удинезе подписал вратаря Интера

35-летний итальянский голкипер Даниэле Паделли перебирается из города Милан в Удине.

Он является воспитанником молодежной команды "Комо", играл за "Сампдорию", "Кротоне", "Пизу", "Авеллино", "Пиццигеттоне", "Бари" и "Торино". "Удинезе" - не новый для него клуб. Здесь вратарь выступал в 2011-2013 годах.

В "Интере" Паделли с 2017 года. В этом сезоне он сыграл всего лишь 1 поединок и пропустил 1 гол. 30 июня у Паделли заканчивается контракт с миланским клубом.

Сезон 2020/21 "Удинезе" закончил на 14 месте, "Интер" - чемпион Италии.