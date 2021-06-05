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Румменигге о кризисе в футболе: Мы сами раскормили демона по имени "трансферный рынок"
Многолетний директор "Баварии" высказался насчет финансового кризиса
archyde
Карл-Хайнц Румменигге, который покинет в конце июня пост генерального директора мюнхенской "Баварии", поделился мыслями насчет финансового кризиса в футболе.
"Мы сами раскормили демона по имени "трансферный рынок". Разве мы не направляли корабль прямиком в шторм, потеряв управление? Клубы южной Европы уже подают сигнал SOS. Есть и немецкие клубы, которые сейчас живут впроголодь, не говоря уже о низших лигах. Мы должны серьезно поговорить о потолке зарплат и ограничении агентских выплат.
Конечно, были времена, когда весь мир только и думал о принципе "быстрее, выше, сильнее". Турбокапитализм в футболе также очень беспокоит меня, потому что при нем на болельщиков не обращают внимания.
Думаю, очень немногие в период этого экзистенциального кризиса с пониманием относятся к тому, что профессиональный футболист, зарабатывающий 15 миллионов евро в год, недоволен предложением в 19,5 миллионов", – рассказал Румменигге.
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