Румменигге о кризисе в футболе: Мы сами раскормили демона по имени "трансферный рынок"

Карл-Хайнц Румменигге, который покинет в конце июня пост генерального директора мюнхенской "Баварии", поделился мыслями насчет финансового кризиса в футболе.

"Мы сами раскормили демона по имени "трансферный рынок". Разве мы не направляли корабль прямиком в шторм, потеряв управление? Клубы южной Европы уже подают сигнал SOS. Есть и немецкие клубы, которые сейчас живут впроголодь, не говоря уже о низших лигах. Мы должны серьезно поговорить о потолке зарплат и ограничении агентских выплат.

Конечно, были времена, когда весь мир только и думал о принципе "быстрее, выше, сильнее". Турбокапитализм в футболе также очень беспокоит меня, потому что при нем на болельщиков не обращают внимания.

Думаю, очень немногие в период этого экзистенциального кризиса с пониманием относятся к тому, что профессиональный футболист, зарабатывающий 15 миллионов евро в год, недоволен предложением в 19,5 миллионов", – рассказал Румменигге.