Щенсны не собирается покидать Ювентус, несмотря на слухи о Доннарумме

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны не намерен покидать свою команду:

"Я знаю, что об этом уже некоторое время пишут в прессе, так что постараюсь ответить раз и навсегда: я не общался ни с "Ювентусом", ни с каким-либо другим клубом, потому что тут и обсуждать нечего.

А за трансферную стратегию "Ювентуса" я не в ответе", – сказал поляк.