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Щенсны не собирается покидать Ювентус, несмотря на слухи о Доннарумме
Игрок останется в своем клубе
Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны не намерен покидать свою команду:
"Я знаю, что об этом уже некоторое время пишут в прессе, так что постараюсь ответить раз и навсегда: я не общался ни с "Ювентусом", ни с каким-либо другим клубом, потому что тут и обсуждать нечего.
А за трансферную стратегию "Ювентуса" я не в ответе", – сказал поляк.
Ранее стало известно, что туринцы
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Источник:Football-italia
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