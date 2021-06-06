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Щенсны не собирается покидать Ювентус, несмотря на слухи о Доннарумме

Италия
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Игрок останется в своем клубе

Щенсны не собирается покидать Ювентус, несмотря на слухи о Доннарумме

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Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны не намерен покидать свою команду:

"Я знаю, что об этом уже некоторое время пишут в прессе, так что постараюсь ответить раз и навсегда: я не общался ни с "Ювентусом", ни с каким-либо другим клубом, потому что тут и обсуждать нечего.

А за трансферную стратегию "Ювентуса" я не в ответе", – сказал поляк.

Ранее стало известно, что туринцы хотят подписать Джанлуиджи Доннарумму из "Милана" в качестве свободного агента.

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В статье: Ювентус (Турин) Войцех Щенсны Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Football-italia

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