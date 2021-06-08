  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус согласовал условия контракта с полузащитником Сассуоло
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус согласовал условия контракта с полузащитником Сассуоло

Италия
(1 голосов)

Локателли сменит клубную прописку

Ювентус согласовал условия контракта с полузащитником Сассуоло

Новина українською

"Ювентус" согласовал условия контракта с полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли, пишет инсайдер Николо Скира. В случае успешного оформления трансфера, стороны подпишут 5-летнее соглашение, по которому футболист будет получать 3 млн евро в год.

Теперь "Ювентусу" нужно согласовать сделку с "Сассуоло". "Нероверди" требуют за игрока 40 млн евро. "Бьянконери" надеются снизить цену.

В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Мануэль Локателли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...