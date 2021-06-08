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Ювентус согласовал условия контракта с полузащитником Сассуоло
Локателли сменит клубную прописку
"Ювентус" согласовал условия контракта с полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли, пишет инсайдер Николо Скира. В случае успешного оформления трансфера, стороны подпишут 5-летнее соглашение, по которому футболист будет получать 3 млн евро в год.
Теперь "Ювентусу" нужно согласовать сделку с "Сассуоло". "Нероверди" требуют за игрока 40 млн евро. "Бьянконери" надеются снизить цену.
В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.
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