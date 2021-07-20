Наполи готов продать Инсинье за 30 миллионов евро

"Наполи" установил цену на вингера Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

Неаполитанцы будут готовы продать капитана команды за 30 млн евро.

У футболиста остается 1 год по контракту с "адзурри". "Наполи" хочет продлить соглашение с футболистом, но не может достигнуть договоренности по финансовым вопросам. Неаполитанцы выставят на трансфер своего воспитанника, если не договорятся с ним о продлении контракта в ближайшее время.