Италия
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Наполи готов продать Инсинье за 30 миллионов евро
У форварда остался один год по контракту
"Наполи" установил цену на вингера Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.
Неаполитанцы будут готовы продать капитана команды за 30 млн евро.
У футболиста остается 1 год по контракту с "адзурри". "Наполи" хочет продлить соглашение с футболистом, но не может достигнуть договоренности по финансовым вопросам. Неаполитанцы выставят на трансфер своего воспитанника, если не договорятся с ним о продлении контракта в ближайшее время.
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