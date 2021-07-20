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Наполи готов продать Инсинье за 30 миллионов евро

Италия
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У форварда остался один год по контракту

Наполи готов продать Инсинье за 30 миллионов евро

Новина українською

"Наполи" установил цену на вингера Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

Неаполитанцы будут готовы продать капитана команды за 30 млн евро.

У футболиста остается 1 год по контракту с "адзурри". "Наполи" хочет продлить соглашение с футболистом, но не может достигнуть договоренности по финансовым вопросам. Неаполитанцы выставят на трансфер своего воспитанника, если не договорятся с ним о продлении контракта в ближайшее время.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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