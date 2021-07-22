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Ювентус представил выездную форму

Италия
(1 голосов)

Туринцы выполнили форму в традицыонных тонах

Ювентус представил выездную форму

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Новина українською

"Ювентус" показал новую гостевую форму на сезон-2021/22 чемпионата Италии.

Комплект выполнен в черном цвете с вкраплениями розового и оранжевого. Три полоски на плечах будут переливаться этими цветами.

Пресс-служба клуба сообщила, что создатели формы вдохновлялись ночной жизнью и электронной сценой Турина.

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В статье: Ювентус (Турин)
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