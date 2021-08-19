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Вслед за Индзаги: Корреа может покинуть Лацио

Италия
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На игрока есть несколько претендентов

Вслед за Индзаги: Корреа может покинуть Лацио

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Николо Скира в своём твиттере сообщил, что "Эвертон" предложил за аргентинского нападающего Хоакина Корреа 28 миллионов евро. Индзаги хотел бы его видеть в "Интере".

Сообщается, что "Севилья" получит 15% с будущего трансфера нападающего.

По информации источника, "Лацио" хочет выручить с продажи игрока 35 миллионов евро.

В очереди за нападающим также стоит "Интер", где сейчас работает бывший тренер Корреа – Симоне Индзаги. Миланский клуб ищет второго нападающего. Среди претендентов на вакантную позицию: Тюрам, Вергхорст и сам Корреа.

В прошлом сезоне Хоакин Корреа провел за "Лацио" 38 игр, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим) Эвертон (Ливерпуль) Хоакин Корреа Симоне Индзаги
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