Вслед за Индзаги: Корреа может покинуть Лацио

Николо Скира в своём твиттере сообщил, что "Эвертон" предложил за аргентинского нападающего Хоакина Корреа 28 миллионов евро. Индзаги хотел бы его видеть в "Интере".

Сообщается, что "Севилья" получит 15% с будущего трансфера нападающего.

По информации источника, "Лацио" хочет выручить с продажи игрока 35 миллионов евро.

В очереди за нападающим также стоит "Интер", где сейчас работает бывший тренер Корреа – Симоне Индзаги. Миланский клуб ищет второго нападающего. Среди претендентов на вакантную позицию: Тюрам, Вергхорст и сам Корреа.

В прошлом сезоне Хоакин Корреа провел за "Лацио" 38 игр, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

