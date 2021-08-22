Гасперини - после матча с Торино: Нам реально повезло, матч был тяжелым

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после победы в матче Серии А с "Торино" (2:1):

"Мы не заслуживали победы. Очень приятно выиграть на последних секундах, но игрокам еще нужно набрать оптимальную форму, и в целом команда должна прибавить.

Сегодня нам реально повезло, матч был тяжелым. Мы сыграли ниже своих возможностей, а игроки "Торино" то и дело были шустрее на подборе.

Мы были недостаточно хороши даже в плане физики – нас слишком легко оттирали от мяча", – сказал Гасперини.