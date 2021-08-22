Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини - после матча с Торино: Нам реально повезло, матч был тяжелым
Коуч знает, где команде нужно прибавить
Фото: twitter.com/atalanta_bc
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после победы в матче Серии А с "Торино" (2:1):
"Мы не заслуживали победы. Очень приятно выиграть на последних секундах, но игрокам еще нужно набрать оптимальную форму, и в целом команда должна прибавить.
Сегодня нам реально повезло, матч был тяжелым. Мы сыграли ниже своих возможностей, а игроки "Торино" то и дело были шустрее на подборе.
Мы были недостаточно хороши даже в плане физики – нас слишком легко оттирали от мяча", – сказал Гасперини.
Популярное сейчас
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте
- Де Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше
- Гасперини: Физическая агрессия была со стороны Гомеса, а не с моей. Поведение Папу стало неприемлемым
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО