Билет в Манчестер уже на руках. Роналду почти час прощался с футболистами Юве на базе клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает туринский "Ювентус". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сегодня, 27 августа, многократный обладатель ЗМ прибыл на базу "Юве", где 40 минут прощался с партнерами по команде.

Желание Роналду – сменить клуб уже в ближайшие часы. Криштиану пропустил тренировку "бьянконери". Его агент Жорже Мендеш имеет на руках предложение от "Манчестер Сити", между сторонами есть устная договоренность.

Напомним, ожидается, что Роналду подпишет соглашение с "горожанами" на 2 года, а итальянцы получат за игрока 30 миллионов евро.

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. ???????????? #Ronaldo



NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.