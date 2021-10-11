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Дибала успеет восстановиться к матчу с Ромой

Италия
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Пауло поможет своей команде в ближайшем матче

Дибала успеет восстановиться к матчу с Ромой

Новина українською

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала уже в ближайшее время восстановится после травмы, пишет Sky Sport Italia. Аргентинский нападающий сможет принять участие в матче 8-го тура Серии А с "Ромой", который состоится 17 октября.

Ожидается, что уже с 12 октября Дибала будет тренироваться в общей группе "Ювентуса".

Дибала получил травму в матче Серии А с "Сампдорией" (3:2). Аргентинец уже в начале встречи покинул поле. Из-за повреждения он не смог сыграть за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира 2022 года.

"Ювентус" в семи матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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