  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Милан продлил контракт с Салемакерсом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Милан продлил контракт с Салемакерсом

Италия
(1 голосов)

Нужно закрепляться в зоне Лиги чемпионов

Официально: Милан продлил контракт с Салемакерсом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Милана" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Бельгии Алексисом Салемакерсом. Контракт на 5 лет.

Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. По новому контракту зарплата хавбека составит 2 миллиона евро в год.

Игрок присоединился к "Милану" в январе 2020 года. С того момента он провел за клуб 64 матча и забил 4 гола.

В этом сезоне Алексис провел 9 матчей в составе "россонери" и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Алексис Саелемаекерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
acmilan.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...