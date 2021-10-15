Официально: Милан продлил контракт с Салемакерсом

Официальный сайт "Милана" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Бельгии Алексисом Салемакерсом. Контракт на 5 лет.

Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. По новому контракту зарплата хавбека составит 2 миллиона евро в год.

Игрок присоединился к "Милану" в январе 2020 года. С того момента он провел за клуб 64 матча и забил 4 гола.

В этом сезоне Алексис провел 9 матчей в составе "россонери" и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.