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Официально: Милан продлил контракт с Салемакерсом
Нужно закрепляться в зоне Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт "Милана" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Бельгии Алексисом Салемакерсом. Контракт на 5 лет.
Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. По новому контракту зарплата хавбека составит 2 миллиона евро в год.
Игрок присоединился к "Милану" в январе 2020 года. С того момента он провел за клуб 64 матча и забил 4 гола.
В этом сезоне Алексис провел 9 матчей в составе "россонери" и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.
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