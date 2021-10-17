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Серия А. Ювентус - Рома 1:0. Моуриньо вновь проигрывает Топ-матч

Италия
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(1 голосов)

"Юве" Аллегри здесь на все сто

Серия А. Ювентус - Рома 1:0. Моуриньо вновь проигрывает Топ-матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 1:0

Гол: Кен 16

Нереализованный пенальти: Верету 43 (вратарь)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо (Сандро 88), Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески (Артур 76), Кен (Мората 71), Кьеза (Кулушевски 71)

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Верету (Шомуродов 81), Кристанте, Дзаньоло (Эль-Шаарави 26), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

Предупреждения: Щесны 41, Де Шильо 49, Данило 87 - Абрахам 45+2, Эль-Шаарави 71, Шомуродов 85, Манчини 89, Карсдорп 90+3

Главный арбитр: Даниэле Орсато

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Комментарии (1)
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pyvovarchyk (Львів)
17.10.2021 в 23:47
збирається в Ньюкасл)))
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