Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Ювентус - Рома 1:0. Моуриньо вновь проигрывает Топ-матч
"Юве" Аллегри здесь на все сто
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. Восьмой тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Рома" 1:0
Гол: Кен 16
Нереализованный пенальти: Верету 43 (вратарь)
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо (Сандро 88), Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Бернардески (Артур 76), Кен (Мората 71), Кьеза (Кулушевски 71)
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Верету (Шомуродов 81), Кристанте, Дзаньоло (Эль-Шаарави 26), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам
Предупреждения: Щесны 41, Де Шильо 49, Данило 87 - Абрахам 45+2, Эль-Шаарави 71, Шомуродов 85, Манчини 89, Карсдорп 90+3
Главный арбитр: Даниэле Орсато
Популярное сейчас
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла сохранила третью строчку. Таблица УПЛ 2021/22
- 4:1 Аталанты в Эмполи, Малиновский впервые за месяц вышел лишь на замену
- Мищенко: РПЛ сильнее УПЛ на 10 голов. Мне платили в России 30 тисяч долларов
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО