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Официально: Милан продлил контракт с лидером обороны
Датчанин остаётся
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт "Милана" объявил о продлении контракта с защитником Симоном Кьером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Напомним, что датчанин перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из «Севильи», а летом итальянский клуб выкупил его.
В этом сезоне Кьер 7 раз появлялся на поле в футболке "Милана". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.
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Источник:acmilan.com
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