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Официально: Милан продлил контракт с лидером обороны

Италия
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Датчанин остаётся

Официально: Милан продлил контракт с лидером обороны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Милана" объявил о продлении контракта с защитником Симоном Кьером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что датчанин перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из «Севильи», а летом итальянский клуб выкупил его.

В этом сезоне Кьер 7 раз появлялся на поле в футболке "Милана". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.

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В статье: Милан Национальная сборная Дании Симон Кьер
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Источник:
acmilan.com

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