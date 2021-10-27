Официально: Милан продлил контракт с лидером обороны

Официальный сайт "Милана" объявил о продлении контракта с защитником Симоном Кьером. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что датчанин перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из «Севильи», а летом итальянский клуб выкупил его.

В этом сезоне Кьер 7 раз появлялся на поле в футболке "Милана". Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в 10 миллионов евро.