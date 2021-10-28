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Официально: Лаутаро продлил контракт с Интером

Италия
(1 голосов)

Хорошая сделка в сложное для клуба время

Официально: Лаутаро продлил контракт с Интером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальные медиа "Интера" объявили о продлении контракта нападающим Лаутаро Мартинесом. 24-летний аргентинец подписал соглашение до 2026 года.

Предыдущий контракт был сроком до 2023 года.

В этом сезоне Лаутаро провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает страйкера в 80 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
inter.it

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 21:19
Давай цыган, мочи!
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