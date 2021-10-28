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Официально: Лаутаро продлил контракт с Интером
Хорошая сделка в сложное для клуба время
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальные медиа "Интера" объявили о продлении контракта нападающим Лаутаро Мартинесом. 24-летний аргентинец подписал соглашение до 2026 года.
✍️ | RINNOVO— Inter ???????????? (@Inter) October 28, 2021
L'Inter e #Lautaro insieme fino al 2026 ????https://t.co/DsKLzpqu3h #Lautaro2026 pic.twitter.com/mtX0Hww2Kc
Предыдущий контракт был сроком до 2023 года.
В этом сезоне Лаутаро провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает страйкера в 80 миллионов евро.
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