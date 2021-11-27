Серия А. Интер собирает очередные три очка и уже в одном от вершины

Серия А. 14-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Интер" 0:2

Голы: Чалханоглу 34, Лаутаро Мартинес 90+7 (пен.)

"Венеция": Ромеро, Мадзокки (Йонсен 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Ампаду (Чрнигой 84), Вакка (Тессманн 71), Бузио, Араму (Анри 71), Кийин, Окереке (Форте 85)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, А. Бастони, Димарко, Дармиан (Думфриз 71), Барелла (Гальярдини 82), Брозович, Чалханоглу (Весино 58), Перишич (Д'Амброзио 82), Джеко, Корреа (Лаутаро Мартинес 58)

Предупреждения: Араму 54, Хапс 90+5

"Интер" высвободился. Неделю назад он наконец-то выиграл Топ-матч, впечатлив и победив "Наполи". Затем победой над "Шахтером" оформил свой первый выход в плей-офф Лиги Чемпионов за десять лет. Таким образом, в Венецию он ехал с шестью победами и двумя ничьими в восьми последних матчах во всех турнирах. Конечно, в такой серии таилась и опасность излишней эйфории, излишней расслабленности. "Венеция", набравшая семь очков в трех предыдущих турах, в том числе и победившая дома "Рому", могла укусить. Но чемпион разобрался.

Судя по статистике ударов по воротам - 27:6, 11:1 по ударам в створ - разобрался он впечатляюще. Хотя на самом деле отыграл отнюдь не блестяще. Слишком медленно. Его удары из любых позиций были слишком поспешными и неопасными. В первом тайме, который провел возле штрафной соперника, обе команды запомнились ударом издали. Вот только Чалханоглу забил с отскоком от газона, а удар Араму Хандановичу удалось потащить кончиками пальцев. Во втором же тайме "Венеция" даже заиграла смелее и интересно комбинировала.

Гол, впрочем, новичок лиги не нашел. Тессманн из правой части штрафной не попал. А чемпион в контратаках в концовке наконец-то разошелся, мог забить еще. И забил. Ливио Маринелли с помощью ВАР поставил пенальти за слишком выставленную руку Хапса. Хотя и мяч попал в нее от его же ноги и с удара соперника в упор. Но, как бы то ни было, счет стал 2:0.

Симоне Индзаги перед матчем прежде всего требовал от своих игроков продемонстрировать зрелость. Они услыхали. Забили, не пропустили, победили. И теперь всего в одном очке позади "Наполи" и "Милана". Да, у этих двоих матч в запасе. Но тенденция "нерадзурри" ясна и абсолютно положительна для них.