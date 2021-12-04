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Рома - Интер. Чалханоглу пустил между ног голкиперу прямым ударом с углового. ВИДЕО

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Хакан открыл счет в игре против "Ромы" Моуриньо

Рома - Интер. Чалханоглу пустил между ног голкиперу прямым ударом с углового. ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 16-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде громит римскую "Рому". Счет в матче на 15-й минуте открыл атакующий полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу. Да еще как! Турецкий хавбек забил прямым ударом с углового, при этом пустив мяч между ног Руй Патрисиу.

Видео гола Чалханоглу в ворота "волков"

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В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
04.12.2021 в 20:26
Редкий гол! Воротнику привет)))
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