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Рома - Интер. Чалханоглу пустил между ног голкиперу прямым ударом с углового. ВИДЕО
Хакан открыл счет в игре против "Ромы" Моуриньо
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 16-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде громит римскую "Рому". Счет в матче на 15-й минуте открыл атакующий полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу. Да еще как! Турецкий хавбек забил прямым ударом с углового, при этом пустив мяч между ног Руй Патрисиу.
Видео гола Чалханоглу в ворота "волков"
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
04.12.2021 в 20:26
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