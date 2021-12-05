Коваленко забил бывшему клубу Де Дзерби, но гол отменили из-за офсайда

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Сассуоло".

Виктор Коваленко вышел на эту игру в стартовом составе, и даже успел поразить ворота гостей на 17-й минуте. Но арбитр встречи обратился за помощью к ВАР и отменил взятие ворот.

Правда, "Специю" это не смутило и команда спустя 18 минут все-таки открыла счет в поединке.