Много яркости, голов, меньше качества и стабильности. Итоги первого круга Серии А. Часть I

В сезоне 2021/22 в Серии А туры равномерно распределены между годами. 19 из них, то есть ровно половина, состоялись в 2021-ом, завершив первый круг. Правда, не полностью, поскольку матч "Удинезе" - "Салернитана" не состоялся из-за проблем, связанных с коронавирусом. Решение о его судьбе ещё неясно. Но подытожить, несомненно, есть что. В первой части итогов первого круга мы поговорим об общих тенденциях, а также, довольно подробно, о пяти лучших командах лиги за этот период.

Общие тенденции

Главный признак Серии А в текущем сезоне остался тем же, что и в последние годы. Атака. Команды играют ярко, с целью прежде всего забить. Среднее число забитых за матч составило 3.04. Как и за полный сезон 2019/20 и лишь на 0.02 меньше, чем в сезоне 2020/21. Это второе место в лигах Топ-5 после Бундеслиги, также больше, чем в Нидерландах, Португалии, Турции. "Интер" забил 49 мячей - повторение рекорда всех лидеров лиги 17-ти последних лет. Он и "Аталанта" стали первыми с 1950-го года, кто оформил сто голов за календарный год.

Заметна и относительная плотность лидеров. 46 очков "Интера" - третий снизу показатель за последние девять лет. 38 очков "Аталанты" - второй наивысший за то же время. Прорыв "Фиорентины" и близость "Эмполи" также уплотняют Топ-10. А вот у аутсайдеров все наоборот. Показатели 18-ой команды лиги ("Дженоа") вторые по слабости за последние 17 лет. С тех пор, как в Серии А вновь играют 20 команд. 20-ой - самыe слабые за это время (хотя у "Салернитаны" матч в запасе). Разница мячей команды из Салерно - худшая в лиге за те же 17 лет.

Также отмечу, что выступления в гостях, а не дома, лучше отображают общее состояние команд. Причём не впервые. В трех из четырёх предыдущих сезонов в Топ-5 по гостевым показателям также были точно те же команды, что и по общим, а в Топ-5 по домашним - нет. В первом круге сезона 2021/22 лишь "Интер" пребывает одновременно в Топ-5 и в общей таблице, и дома, и в гостях. Причем именно дома лидирует. Хотя в целом к таким таблицам следует относиться осторожнее, поскольку команды не отыграли равное количество матчей.

Ну и, положа руку на сердце, общего уровня, стабильности, многим не хватало. У всех были слабые серии, у всех - ощутимые недостатки. У кого дома, у кого - в гостях, у кого с обороной, у кого - с атакой. Травмы сильно били по командам. В том числе и потому так сложно было выделить лучших игроков лиги в этом круге.

"Интер"

К самому выступлению "Интера" осторожнее относиться не следует. Он первый с 46-ю очками и 49-ю забитыми мячами абсолютно заслуженно. Ощущения коллапса после ухода Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими, прихода Симоне Индзаги ожидаемо влияли в первой половине первого круга. Команда многовато пропускала, не могла удерживать преимущество. В гостях раз за разом приходилось устраивать камбеки. Но в последних 11-ти турах, кроме ничьих с "Миланом" и "Ювентусом", на ее счету лишь победы и восемь матчей без пропущенных.

Игроки рассказывали, что просили Индзаги играть активнее, агрессивнее в атаке, чем при Конте. Разумеется, такой переход занял время. К матчу против "Наполи" в 13-ом туре они отставали от первого места на семь очков, признавались, что чувствовали себя неудобно. Именно та победа, по их словам, стала переломной. Она начала до сих пор живую серию из семи и позволила впервые за 11 лет стать зимним чемпионом. Да, график предыдущего чемпионского сезона опережен. На пять очков и на одно место после первого круга.

По домашним победам в календарном году "Интер" выдал второй результат в истории всей лиги - 32.

Главного героя сложно выделить. 15 игроков забивали, но никто из них не забил больше 11-ти. Отлично влились в команду новички Джеко, Чалханоглу, Думфриз, старая гвардия осталась на уровне, запасные всегда помогали. Команда.

"Милан"

Неровное начало со слабой обороной и яркой атакой, переломный матч, блестящая серия - точно таким был первый круг "Интера" и в предыдущем сезоне. "Милан" же за свой круг повторил график всего предыдущего сезона. Сейчас он успел скатиться гораздо раньше, еще в декабре. Начал сезон 31-им очком из 33-ех возможных, даже первые 16 туров - его лучшие с чемпионского сезона 2003/04. Часто играл красиво, динамично, агрессивно. Выиграл у "Лацио", "Аталанты", "Ромы". Уход Джанлуиджи Доннаруммы, Чалханоглу вроде бы не чувствовался. Но затем...

Его оборона никогда не впечатляла, он крайне редко побеждал легко. А когда начались эпидемия травм и решающие матчи Лиги Чемпионов - начал задыхаться, выключаться, растерял свою игру. Выиграл лишь три из восьми последних матчей круга. Оставлял удручающее впечатление в игровом плане. Его оборона лишь шестая в лиге. Собраться и выдать яркий матч в плане атаки с четырьмя голами удалось лишь в последнем матче круга. Тогда же "россонери" и стали второй командой в истории с 17-ю победами в гостях за календарный год.

В принципе, второе место после такой невзрачной второй половины круга - очень хороший результат. Стефано Пиоли признавал недостаток динамизма, интенсивности, движения, изобретательности. Но до слов Арриго Сакки о коллапсе, о полной путанице, о "не команде" очень далеко. А травмы - существенное оправдание. В календарном году игроки "Милана" пропустили 377 матчей из-за них (подсчёт Radio Rossonera после 18-го тура). У второго - "Наполи" - 271, а у "Интера" - 214. Из них по пропущенным из-за мышечных травм счёт 187:114:66.

Следует упомянуть о роли Златана Ибрагимовича. Он забил семь мячей. Однако решающими из них, то есть прямо повлиявшими на количество очков, добытых командой в матче, стали лишь два. А в целом без него команда набирала в среднем почти в два раза больше очков за матч, чем с ним.

"Наполи" и "Аталанта"

Данные о травмах оправдывают и "Наполи". Кулибали, Осимхен, Руис, Инсинье, Руи долго не играли. Его путь точно повторяет путь "Милана". 31 очко из 33-ех, а затем травмы и даже меньше - лишь восемь очков в восьми турах. Разговоры о Скудетто, восхищение разгромами и обороной, пропустившей всего три гола в 11-ти турах, сменились унынием, потерями преимущества, тремя поражениями дома подряд, в том числе и 0:1 от "Эмполи" и "Специи". Уже говорят о привычном "Наполи", всегда начинающем за здравие, а заканчивающем за упокой.

Лучано Спаллетти наконец заговорил не только о травмах, а о недостаточных движении и растягивании соперников. Хотя в целом он уверен в команде. В целом место в зоне Лиги Чемпионов - то, что от него ожидают. Талантливая команда способна завоевать его даже при кадровых проблемах. Хотя начало второго круга у неё очень тяжелое, а проблемы остаются. Опасная ситуация.

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини также очень доволен первым кругом. Отмечает, что это лучший первый круг бергамцев в его каденции и по очкам (38), и по месту (4). То есть видит опережение графика. А о Скудетто предлагает начать говорить только когда его команда впервые в его каденции выйдет на первое место. Остается констатировать факт - к борьбе за трофей команда сейчас не готова. Хотя бы из-за домашней формы. По очкам в гостях она первая в лиге, дома же лишь 11-ая. И из-за падений формы в целом.

Она долго шла как и "Интер". Начала слабо, даже хуже его. Выглядела заторможенной, безыдейной, разобранной в обороне. Говорили даже о конце эры, о моральной усталости. Затем выдала такой же яркий спурт, как и чемпион. Начала забивать и громить как в лучшие времена. Переиграла "Наполи" и "Ювентус" в гостях. И подобралась к первому месту на расстояние трех очков. Но затем провалилась против "Ромы" и не забила "Дженоа". Вызывая такую же реакцию, что и в начале сезона. А тренер обвинял во всем арбитров, что даже прессе уже надоело.

Шаг к вершине, как считали, она должна была сделать благодаря явному усилению скамьи запасных. Дзаппакоста, Пеццелла, Коопмейнерс и вправду немало помогли. С другой стороны, Муссо и Демираль играли очень неровно. Да и подвели часть старожилов. Иличич, Муриэль. Пессина, Гозенс, Толой и Хатебур с их травмами. От Руслана Малиновского также ожидали большего.

"Ювентус"

"Ювентус" также лихорадило. Массимилиано Аллегри не ожидал, что вернётся в разобранную команду. Начало сезона вышло худшим за 60 лет. Уже во втором туре камеры уловили слова Джорджо Кьеллини в адрес тренера "это не команда". Позднее сам Аллегри признавался, что нынешний "Юве" не умеет защищаться, бороться, не умеет удерживать 1:0, не умеет запереть свои ворота наглухо. "Не умеет наслаждаться обороной". И при этом упорно продолжал играть на 1:0, от обороны, мало борясь за мяч. И слишком надолго застрял на неправильной схеме 4-4-2.

С разницей более одного мяча он впервые выиграл лишь в 13-ом туре. Его атака 11-ая в лиге. 27 забитых - столько же, сколько у "Сампдории" и "Болоньи", и меньше, чем у "Вероны" и "Эмполи". А оборона третья, но тоже не железная. Потому неудивительно, что даже вратарь Войцех Щесны осуждающе говорил о такой пассивной тактике. А ситуация за пределами поля была ещё худшей. С расследованиями против клуба, с финансовыми проблемами, с шатающимся под президентом Андреа Аньелли креслом.

Тем не менее, в итоге кое-что начало получаться. С матчей против "Лацио" и "Фиорентины" тактика начала срабатывать. Из последних восьми в круге он выиграл шесть (плюс ничья), во всех выигранных не пропустил. Буря вокруг клуба немного успокоилась. Даже Альваро Мората и Федерико Бернардески не просто заменили травмированного Кьезу и постоянно травмированного Дибалу, а стали лидерами команды. Бернардески - и вовсе её важнейшим тактически игроком, забив впервые в лиге после 43-ех матчей. Щесны от "бабочек" пришёл к надёжности.

До "Аталанты" четыре очка, до "Наполи" - пять.

Фото - Ansa