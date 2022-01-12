Агент Аллегри: Массимилиано оставалось поставить подпись под контрактом с Реалом в мае

Джованни Бранкини, представляющий интересы менеджера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщил, что специалист в мае 2021 года был в шаге от подписания контракта с "Реалом". "Он предпочел вернуться в "Ювентус", – приводит его слова Sky Sport Italia.

"Аллегри был в шаге от назначения главным тренером "Реала" в мае. Все было подготовлено, условия согласованы. Не хватало только его подписи на контракте.

Ему нужно было лишь подписать документы, но потом он решил вернуться в "Ювентус", – сказал Бранкини.

Напомним, что 1 июня "Реал" объявил о назначении главным тренером Карло Анчелотти, который на тот момент руководил "Эвертоном". Сейчас мадридская команда лидирует в Ла Лиге с 49 очками после 21 тура.

В то же время, "Ювентус" под руководством Аллегри идет в Серии А на 5-м месте, отставая от возглавляющего таблицу "Интера" на 11 баллов (у "нерадзурри" матч в запасе).