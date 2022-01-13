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Полгода работы – и уже первый трофей. Интер – Ювентус 2:1. Обзор Суперкубка Италии и видео голов
Браво, Симоне!
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" открыл счет на табло уже на 25-й минуте встречи, отличился Уэстон Маккенни. Тем не менее, через 10 минут Лаутаро Мартинес восстановил паритет, реализовав пенальти. После перерыва команды голов не забивали и игра перетекла в овертайм, под самый занавес которого "Интеру" удалось вырвать победу. Алекс Сандро ошибся и дал возможность отличиться Алексису Санчесу.
Интересно, что для главного тренера "нерадзурри" Симоне Индзаги этот трофей стал первым во главе "Интера". Он находится у руля команды с лета прошлого года.
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Италии между "Интером" и "Ювентусом".
Милан. "Джузеппе Меацца".
Голы: Мартинес (35, пенальти), Санчес (120+1) – Маккенни (25)
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