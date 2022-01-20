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Аякс попытается арендовать полузащитника Ювентуса с правом выкупа
Футболист может сменить клубную прописку
Фото: jvnts.com
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Мохаммед Ихаттарен, находящийся на правах аренды в "Сампдории", перейдёт в "Аякс". Нидерландский клуб арендует футболиста на 1,5 года с правом выкупа в конце соглашения и уже заключил с ним условия. Об этом сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере2.
19-летний Ихаттарен стал игроком итальянского клуба летом 2021 года, перейдя из ПСВ за € 1,9 млн. Сразу же "Ювентус" отправил нидерландского хавбека в "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона. Ихаттарен ни разу не выходил на поле в составе обоих итальянских клубов.
Контракт полузащитника с "Ювентусом" истекает в конце 2025 года
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