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Кайседо прошел медосмотр перед трансфером в Интер

Италия
(1 голосов)

В ближайшее время клуб объявит о подписании игрока

Кайседо прошел медосмотр перед трансфером в Интер

Новина українською

Нападающий "Дженоа" Фелипе Кайседо прошел медобследование для перехода в "Интер".

По информации журналиста Фабрицио Романо, осмотр был успешным и в ближайшее время футболист будет объявлен новым нападающим миланского клуба.

Также источник информирует, что полузащитник Стефано Сенси покинет "Интер" и присоединится к "Сампдории" на правах аренды.

В текущем сезоне Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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В статье: Фелипе Кайседо Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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SoLoMoN1607 (N .K)
28.01.2022 в 17:17
В Дженоа уже по ходу смерились с серией В
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