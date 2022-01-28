Кайседо прошел медосмотр перед трансфером в Интер

Нападающий "Дженоа" Фелипе Кайседо прошел медобследование для перехода в "Интер".

По информации журналиста Фабрицио Романо, осмотр был успешным и в ближайшее время футболист будет объявлен новым нападающим миланского клуба.

Также источник информирует, что полузащитник Стефано Сенси покинет "Интер" и присоединится к "Сампдории" на правах аренды.

В текущем сезоне Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.