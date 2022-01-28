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Кайседо прошел медосмотр перед трансфером в Интер
В ближайшее время клуб объявит о подписании игрока
Нападающий "Дженоа" Фелипе Кайседо прошел медобследование для перехода в "Интер".
По информации журналиста Фабрицио Романо, осмотр был успешным и в ближайшее время футболист будет объявлен новым нападающим миланского клуба.
Также источник информирует, что полузащитник Стефано Сенси покинет "Интер" и присоединится к "Сампдории" на правах аренды.
В текущем сезоне Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
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Комментарии (1)
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SoLoMoN1607 (N .K)
28.01.2022 в 17:17
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