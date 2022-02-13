Серия А. Милан одолел Сампдорию и вновь первый, Супряга остался в запасе

Серия А. 25-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Сампдория" 1:0

Гол: Леау 8

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, А. Романьоли, Флоренци (Калулу 89), Тонали, Беннасер (Крунич 75), Мессиас (Салемакерс 57), Диас (Кесси 57), Леау (Ребич 57), Жиру



"Сампдория": Фальконе, Берешински, О. Колли, Маньяни, Конти (Виейра 53), Кандрева (Сабири 85), Ринкон (Квальярелла 73), Торсби (Экдаль 53), Мурру (Ауджелло 53), Сенси, Капуто

Предупреждения: Диас 19, А. Романьоли 26, Беннасер 60 - Ринкон 10

"Милан" уже не раз запарывал на ровном месте возможность продвинуться в турнирной таблице. В том числе против "Удинезе" и дома против "Специи". Соседка тех двух в таблице "Сампдория" после 4:0 над "Сассуоло" и на волне энтузиазма от начала каденции старого-нового тренера Марко Джампаоло надеялась на такой же исход. Сам Джампаоло, изгнанный в 2019-ом году из "Милана", надеялся. Статистика оставляла такие варианты, ведь два предыдущих очных матча в Милане завершились вничью. Но на этот раз фаворит справился.

Ход матча как раз напоминал те. Медленная, вязкая борьба с низкими скоростями и явно недостаточной остротой. В первом тайме, казалось, больше времени ушло на лечение травмированных в стычках, чем на игру. "Милан" начал и закончил тайм мощно. Вратарь Маньян выбил, неудержимый Леау обошел защитника и забил в своем сотом матче за клуб. Мессиас добивал после отскока, и вратарь соперника вытащил. А "Сампдория" в итоге нанесла лишь один удар по воротам.

Второй тайм гости начали гораздо лучше, комбинировали интереснее, доминировали. Даже, можно сказать, минуты до 65-ой. Хозяева выглядели слишком пассивными, нервничали. Впрочем, создавать что-либо у "Дории" не получалось. Разве что удар Кандревы взял Маньян. А "Милан" в итоге проснулся, перехватил инициативу, перехватывал мячи. Удары Жиру через себя слета и головой пришлось тащить Фальконе, также Владимиро спас в одной атаке от Тонали и Ребича. Концовка же матча была тихой.

"Милан" возвращается на первое место. Играл он сегодня не лучшим образом, но прежде всего отлично в обороне. Этого и сумасшедшей формы Леау хватило. После всего двух домашних побед в семи матчах лиги и такая сойдет. А "Сампдория" должна была сделать больше. В целом она нанесла лишь четыре удара по воротам, тем не менее, Джампаоло менял центрального защитника на опорника, а то и вовсе атакующего полузащитника на опорника. Форвард вышел на замену лишь на 73-eй минуте, и им был Фабио Квальярелла. Владислав Супряга остался в запасе.