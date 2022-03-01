Получил травму головы. Вингер Салернитаны Франк Рибери попал в ДТП

Бывший футболист мюнхенской "Баварии" Франк Рибери попал в аварию. Как сообщает пресса, за рулем автомобиля находился не сам Франк, тем не менее, французский исполнитель получил легкую травму головы. В лазарете Рибери пробудет около недели, об этом информируют итальянские СМИ.

"После автомобильной аварии у Франка Рибери, который не управлял автомобилем, была диагностирована легкая травма головы, и он в целях предосторожности отдохнет несколько дней", – сказано в заявлении клуба.

"Салернитана" идет на последней строчке в турнирной таблице Серии А, у команды очень мало шансов на спасение.