Получил травму головы. Вингер Салернитаны Франк Рибери попал в ДТП

Бывший футболист мюнхенской "Баварии" Франк Рибери попал в аварию. Как сообщает пресса, за рулем автомобиля находился не сам Франк, тем не менее, французский исполнитель получил легкую травму головы. В лазарете Рибери пробудет около недели, об этом информируют итальянские СМИ.

"Салернитана" идет на последней строчке в турнирной таблице Серии А, у команды очень мало шансов на спасение.

Reports say minor head injury and will be out for rest for next several days.



