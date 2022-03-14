Италия
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Серия А. Лацио справился с Венецией и уже пятый
Скромная, но важная победа
Серия А. 29-й тур Рим. "Стадио Олимпико" "Лацио" - "Венеция" 1:0 Гол: Иммобиле 58 (пен.) "Лацио": Стракоша, Патрик (Лаццари 78), Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва, Луис Альберто (Башич 84), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Педро 71) "Венеция": Мяянпяя, Матею (Эбуэхи 46), Кальдара, Модоло, Хапс, Фьордиллино (Сигурдссон 88), Ампаду, Бузио (Нани 79), Чрнигой (Кийин 64), Нсаме (Анри 64), Окереке Предупреждения: Дзакканьи 42 - Матею 29
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