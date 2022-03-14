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Серия А. Лацио справился с Венецией и уже пятый

Италия
(1 голосов)

Скромная, но важная победа

Серия А. Лацио справился с Венецией и уже пятый

UA-Футбол
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Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Венеция" 1:0

Гол: Иммобиле 58 (пен.)

"Лацио": Стракоша, Патрик (Лаццари 78), Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Лейва, Луис Альберто (Башич 84), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи (Педро 71)

"Венеция": Мяянпяя, Матею (Эбуэхи 46), Кальдара, Модоло, Хапс, Фьордиллино (Сигурдссон 88), Ампаду, Бузио (Нани 79), Чрнигой (Кийин 64), Нсаме (Анри 64), Окереке

Предупреждения: Дзакканьи 42 - Матею 29

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