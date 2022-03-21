Рома разгромно побеждает Лацио в дерби. Обзор матча и видео голов

Сегодня, 20 марта, "Рома" обыграла "Лацио" в Римском дерби в рамках 30 тура итальянской Серии А. На первой же минуте английский форвард "джаллоросси" Тэмми Абрахам забил гол. На 22 минуте он же удвоил разницу в счете, ввалив гол после передачи правого защитника Рика Карсдорпа. Незадолго до конца первого тайма атакующий полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини забил мяч, ставший победным в этом матче. Игра окончилась со счетом 3:0.

Благодаря этой победе "Рома" обогнала "Лацио", и теперь идет на 6 месте в таблице с отрывом в два очка. Восьмая "Фиорентина" также не сможет обойти "Рому", не смотря на имеющийся матч в запасе: у римлян 51 очко, у "Фио" - 47.

Рим, "Олимпийский стадион"

"Рома" - "Лацио" 3:0

Голы: Абрахам (1, 22), Пеллегрини (40)