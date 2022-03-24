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Филиппо Индзаги уволен с поста главного тренера клуба Серии В

Италия
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На этой должности его сменит Эудженио Корини

Филиппо Индзаги уволен с поста главного тренера клуба Серии В

Фото: bresciacalcio.it

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Итальянская "Брешиа", выступающая в Серии В, объявила об уходе Филиппо Индзаги с поста главного тренера.

48-летний Индзаги возглавил "ласточок" прошлым летом. Главным требованием к специалисту было попадание в зону плей-офф за выход в Серию А. Даже в контракте был пункт, согласно которому тренера нельзя уволить, если команда находится в топ-8. В конце концов руководство клуба решило отправить в отставку наставника.

На протяжении своей карьеры Филиппо тренировал такие команды как, "Милан", "Венеция", "Болонья" и "Беневенто".

Добавим, что клуб уже объявил о назначении нового тренера команды. Им стал Эудженио Корини. 51-летний специалист хорошо знаком с итальянским клубом. Корини является воспитанником "Брешии", и при этом уже два сезона возглавлял команду.

В данный момент "Брешия" занимает пятое место в турнирной таблице Серии В, претендуя на повышение в классе.

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В статье: Филиппо Индзаги Эудженио Корини Брешиа (Брешиа)
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Источник:
bresciacalcio.it

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