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Хавбек Лилля может продолжить карьеру в Серии А
Португальским полузащитником интересуется Милан и Ювентус
Фото: instagram.com/renatosanches18/
Полузащитник французского "Лилля" Ренату Санчеш продолжает оставаться в сфере интересов "Милана" и "Ювентуса". Ведущие итальянские клубы впечатлены игрой португальца и желают подписать с ним контракт. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Отметим, что контракт Санчеша с "Лиллем" рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Санчеш уже отказался подписывать контракт с "Миланом" в зимнее межсезонье.
В текущем сезоне Ренату сыграл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
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