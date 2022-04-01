Хавбек Лилля может продолжить карьеру в Серии А

Полузащитник французского "Лилля" Ренату Санчеш продолжает оставаться в сфере интересов "Милана" и "Ювентуса". Ведущие итальянские клубы впечатлены игрой португальца и желают подписать с ним контракт. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Отметим, что контракт Санчеша с "Лиллем" рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Санчеш уже отказался подписывать контракт с "Миланом" в зимнее межсезонье.

В текущем сезоне Ренату сыграл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.