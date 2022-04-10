Серия А. Оборона Милана хочет Скудетто, атака - абсолютно нет

Серия А. 32-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан" 0:0

"Торино": Бериша, Зима (Иццо 63), Бремер, Родригес, Синго (Айна 64), Лукич, С. Риччи, Войвода (Буонджорно 85), Брекало, Побега (Сек 85), Белотти (Пеллегри 76)

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори (Габбия 87), Эрнандес, Кесси, Тонали (Крунич 82), Салемакерс, Диас (Мессиас 54), Леау, Жиру

Предупреждения: Лукич 13, Побега 30 - Томори 18, Калулу 36

Главный арбитр: Даниэле Довери

1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0. Таковы результаты последних шести матчей лиги "Милана", учитывая и сегодняшний. Результаты более чем красноречивы. Оборона "россонери" выглядит великолепно, а вот атака крайне слаба. В девяти из 11-ти последних матчей не забила более одного мяча. Если не залетает дальний удар опорника или центрального защитника - победы не будет. Да и в целом игра пока еще лидера лиги нервная, часто неорганизованная, часто даже кажется лишенной желания и веры в себя.

В гостях миланский гранд играет гораздо лучше, чем дома. Но не против "Торино". 7:0 в предыдущем очном матче на "Гранде Торино" был исключением, до этого же "Торо" не проиграл здесь этому сопернику семь подряд. Сейчас он доигрывает сезон в середине турнирной таблицы, вместе с этим матчем добыл лишь одну победу в десяти последних. Но против грандов собирается и по крайней мере не проигрывает. За последние два месяца сыграл вничью со всеми тремя китами итальянского футбола. Так что эта ничья не удивила.

Скорости в этом матче нередко были высокими, нередко высоким был накал борьбы. Но и нередко игра засыпала. Особенно - в последней трети поля, когда нужен был решающий пас либо удар. Калабрия пробил из района линии штрафной (Бериша вытащил), Риччи в первом тайме и Белотти во втором из хороших позиций пробивали в ближний угол и попадали не в ту сторону сетки. Войвода ударом издали заставил Маньяна лететь под перекладину. Несколько весьма опасных ударов блокировали великолепные Томори и Бремер.

В добавленное время "Милан" требовал пенальти за стык Бремера с Леау, но это был очередной великолепный подкат защитника. Большую же часть матча Леау, Диас и другие занимались индивидуальными проходами, пока не отберут. Не видя партнеров по команде.

Две "нулевки" подряд против кризисных теоретически безразличных середняков - "Болоньи" и "Торино" - оставляют "Милан" на первом месте по набранным очкам, но опускают на второе по потерянным. Теперь все вновь в руках "Интера".