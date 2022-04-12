Аньелли могут на год отстранить от президентства, а Де Лаурентиса на 11 месяцев

Президентов "Ювентуса" и "Наполи" Андреа Аньелли и Аурелио Де Лаурентиса могут отстранить от должностей на год и на 11 месяцев, соответственно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Также требуют наложения штрафов на клубы.

Сообщается, что прокурор FIGC (федерации футбола Италии) потребовал наложения штрафов на клубы и отстранения от должности их директоров и президентов, фигурирующих в судебном разбирательстве по делу о приросте капитала, включая Андреа Аньелли и Аурелио Де Лаурентиса.

Клубы Серии А и Серии В обвиняются в завышении стоимости игроков во время прошлых трансферных окон.

Сегодня утром, 12 апреля, состоялось первое судебное заседание, на котором федеральный прокурор потребовал наложения штрафов на клубы и отстранения от должности их директоров и президентов. Федеральная прокуратура потребовала для "Ювентуса" штраф в размере 800 000 евро, а также отстранения их президента и руководства: Андреа Аньелли (1 год), Федерико Керубини (6 месяцев и 20 дней), Павла Недведа и Маурицио Арривабене (8 месяцев) и бывшего директора "бьянконери" Фабио Паратичи (16 месяцев и 10 дней).

В "Наполи" прокурор потребовал отстранения на 11 месяцев и 5 дней для президента Аурелио Де Лаурентиса, на 6 месяцев и 10 дней для его жены, сына Эдоардо и дочери Валентины, а также на 9 месяцев и 15 дней для генерального директора клуба Андреа Чиавелли.

Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 329 000 евро.

"Сампдория", "Эмполи" и "Дженоа", также участвующие в судебном процессе, должны будут выплатить 195, 42 и 320 тысяч евро соответственно.

Президент "Тосканы" Фабрицио Корси также может быть дисквалифицирован на 22 месяца и 15 дней. "Парме" и "Пизе" (Серия B) грозит только потенциальный штраф.

Напомним, что заседания суда по этому делу пройдут ещё 14 и 15 апреля. Дело хотят закрыть до конца текущего розыгрыша чемпионата.