Серия А. Интер побеждает и не отпускает Милан

Серия А. 35-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Интер" 1:2

Голы: Пуссетто 72 - Перишич 12, Лаутаро Мартинес 39

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 39 (стойка)

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Мари, Бекао, Н. Молина (Соппи 73), Уолас, Арслан (Самарджич 46), Перейра (Яяло 79), Удоджи, Саксесс (Пуссетто 27), Деулофеу

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (Д'Амброзио 77), Дармиан, Брозович, Барелла (Весино 88), Гальярдини (Видаль 74), Перишич, Джеко (Корреа 74), Лаутаро Мартинес (Санчес 74)

Предупреждения: Мари 38, Перейра 65 - Весино 90+2

Главный арбитр: Даниэле Киффи

После четырех впечатляющих побед в лиге и 3:0 в Кубке над "Миланом" путь "Интера" к Скудетто объявили открытым. И он тут же проиграл в Болонье из-за дикой ошибки второго вратаря, увидел, как тот же "Милан" выигрывает два сложных матча и обходит его. Теперь уже "нерадзурри" нужно было держать удар и отвечать. Забыть о пораженческих воплях вокруг, о критике и работать. Не отпускать соседей. В гостях у "Удинезе", забившего в предыдущих шести матчах 17 мячей и набравшего в них 13 очков, это удалось сделать.

Матч проходил в весьма высоком темпе, с высоким уровнем эмоций, нервов, стыков. Похвально для команд, игравших и посреди недели. Хотя, возможно, именно обилие матчей (для "Интера" этот был пятым за 16 дней) плохо влияло на точность пасов и ударов. В итоге команды вместе не добрались даже до 20-ти. Здесь должно было победить индивидуальное качество.

Как и в Болонье, Иван Перишич рано открыл счет. На этот раз головой с углового с подачи Димарко. "Удинезе" отвечал, проводил интересные фланговые атаки. Игравший через боль первый вратарь Ханданович вытащил мощный удар Уоласа издали, явно был счастлив от слабости ударов Саксесса и Деулофеу. Затем Лаутаро вывели один-на-один, Сильвестри спас, но Мари очень несторожно подкатился под Джеко на добивании. Не факт, что там был контакт, но Даниэле Киффи после просмотра видео поставил пенальти.

Понадобился ВАР и Лаутаро Мартинесу. Он попал в стойку и не имел права добивать. Но ВАР заметил, что отскочил мяч вначале в руку Сильвестри.

Во втором тайме "Удинезе" устраивал периоды довольно серьезного давления. Но без моментов. Выход Джеко один-на-один должен был наказать его. Неточно. В итоге был наказан как раз "Интер". Ханданович блестяще отбил штрафной Деулофеу, но Пуссетто добил. После чего чемпиону пришлось отбиваться и тянуть время. Как раз это получилось эффективно.

Седьмая победа "Интера" над "Удинезе" в девяти последних матчах. И одна из самых непростых. Как бы то ни было, три очка набраны и "Милан" по-прежнему на расстоянии лишь двух.