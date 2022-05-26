  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Полгода без крестообразной связки". Златан рассказал о страданиях из-за травмы колена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Полгода без крестообразной связки". Златан рассказал о страданиях из-за травмы колена

Италия
(1 голосов)

Швед доигрывал сезон на уколах

"Полгода без крестообразной связки". Златан рассказал о страданиях из-за травмы колена

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket

Новина українською

Златану Ибрагимовичу вчера прооперировали колено в Лионе, чтобы восстановить переднюю крестообразную связку.

Сегодня в инстаграме 40-летний форвард "Милана" объяснил, что операция была необходима намного раньше:

"Последние 6 месяцев я играл без передней крестообразной связки левого колена. Колено распухло. Я полноценно тренировался с командой 10 раз за полгода. За это время мне сделали 20 уколов; также колено сушили раз в неделю. Каждый день я принимал обезболивающие и почти не спал все эти 6 месяцев.

Я никогда не страдал так сильно на поле и за его пределами. Я сделал невозможное. В голове у меня были только одна мысль - помочь команде и тренеру стать чемпионами, потому что я им это обещал. Сегодня у меня новая крестообразная связка и новый трофей".

"Милан" выиграл Скудетто-2022, а Златан отбегал в чемпионате 1006 минут, забив 8 голов. Чаще ветерана за россонери забивали только Рафаэл Леау и Оливье Жиру (по 11).

Ожидается, что восстановление Ибры займет 7-8 месяцев, поэтому пока неясно, вернется ли он в футбол вообще.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде