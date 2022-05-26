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"Полгода без крестообразной связки". Златан рассказал о страданиях из-за травмы колена
Швед доигрывал сезон на уколах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket
Златану Ибрагимовичу вчера прооперировали колено в Лионе, чтобы восстановить переднюю крестообразную связку.
Сегодня в инстаграме 40-летний форвард "Милана" объяснил, что операция была необходима намного раньше:
"Последние 6 месяцев я играл без передней крестообразной связки левого колена. Колено распухло. Я полноценно тренировался с командой 10 раз за полгода. За это время мне сделали 20 уколов; также колено сушили раз в неделю. Каждый день я принимал обезболивающие и почти не спал все эти 6 месяцев.
Я никогда не страдал так сильно на поле и за его пределами. Я сделал невозможное. В голове у меня были только одна мысль - помочь команде и тренеру стать чемпионами, потому что я им это обещал. Сегодня у меня новая крестообразная связка и новый трофей".
"Милан" выиграл Скудетто-2022, а Златан отбегал в чемпионате 1006 минут, забив 8 голов. Чаще ветерана за россонери забивали только Рафаэл Леау и Оливье Жиру (по 11).
Ожидается, что восстановление Ибры займет 7-8 месяцев, поэтому пока неясно, вернется ли он в футбол вообще.
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