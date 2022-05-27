Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перишич переезжает в Лондон
Хорват воссоединится с Конте
Фото: twitter.com/Inter
Полузащитник "Интера" Иван Перишич в скором времени присоединится к "Тоттенхэму". 33-летний хавбек уже согласовал двухлетнее соглашение со "шпорами".
Иван присоединится к "шпорам" на правах свободного агента. "Тоттенхэм" опередил в борьбе за хавбека "Ювентус" и "Челси".
За миланскую команду Перишич выступал с 2015 года.
В прошлом сезоне он провел за "нерадзурри" 50 матчей, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:independent.co.uk
Популярное сейчас
- Сексуальная причина. Вот почему Мбаппе отказал Реалу
- Украинский МиГ-29 в воздушном бою над Херсонщиной сбил Су-35 оккупантов
- На расстоянии 5 км. ВСУ с помощью ПТРК Стугна-П уничтожили вражескую САУ
- Агент Довбика отреагировал на новость о переходе Артема в клуб Серии А
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet