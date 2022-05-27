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Перишич переезжает в Лондон

Италия
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Хорват воссоединится с Конте

Перишич переезжает в Лондон

Фото: twitter.com/Inter

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Полузащитник "Интера" Иван Перишич в скором времени присоединится к "Тоттенхэму". 33-летний хавбек уже согласовал двухлетнее соглашение со "шпорами".

Иван присоединится к "шпорам" на правах свободного агента. "Тоттенхэм" опередил в борьбе за хавбека "Ювентус" и "Челси".

За миланскую команду Перишич выступал с 2015 года.

В прошлом сезоне он провел за "нерадзурри" 50 матчей, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

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В статье: Антонио Конте Иван Перишич Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
independent.co.uk

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