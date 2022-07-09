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Голкипер Аталанты Голлини перешел в аренду в Фиорентину
В соглашении прописана опция выкупа
Фото: Transfermarkt
"Фиорентина" объявила о подписании голкипера бергамской "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини в аренду на сезон. Как сообщил флорентийский клуб, в соглашении между командами прописана возможность выкупа игрока.
Весь прошлый сезон Голлини провел в аренде в лондонском "Тоттенхэме Хотспур". За год в клубе он сыграл всего десять матчей, в двух из которых не пропустил ни гола. За остальные восемь игр он пропустил 11 мячей.
Примечательно, что Голлини является воспитанником "Фиорентины", и играл в клубе два сезона: с 2010 по 2012. Позже он перешел в академию "Ман Юнайтед", оттуда – в "Верону", где и начал профессиональную карьеру.
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