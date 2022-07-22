Официально: Защитник Шахтера отправляется в Фиорентину

Можно говорить официально - бразилец Додо стал игроком "Фиорентины". Об этом сообщает официальная пресс-служба донецкого "Шахтера".

Сумму трансфера "горняки" не сообщают. В СМИ была информация, что украинский клуб получит за бразильца 14 миллионов евро, в то время как сам фулбек подпишет пятилетний контракт.

⚒ «Шахтар» та @acffiorentina досягли домовленості щодо трансферу Додо до італійського клубу.



Подробиці: https://t.co/R2kqWGloRy#Шахтар дякує Додо за професіоналізм і самовіддачу, за яскраві емоції й вагомий внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів у новому клубі!#Shakhtar pic.twitter.com/amVDCzGAnX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 22, 2022

Додо защищал цвета "Шахтера" с зимы 2017-го. Он прошел путь от игрока глубокого запаса до главного защитника команды. Всего за "горняков" бразилец провел 97 игр и завоевал четыре титула.