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Официально: Защитник Шахтера отправляется в Фиорентину

Италия
(3 голосов)

"Горняки" прощается с еще одним легионером

Официально: Защитник Шахтера отправляется в Фиорентину

Фото: ACF Fiorentina

UA-Футбол
Новина українською

Можно говорить официально - бразилец Додо стал игроком "Фиорентины". Об этом сообщает официальная пресс-служба донецкого "Шахтера".

Сумму трансфера "горняки" не сообщают. В СМИ была информация, что украинский клуб получит за бразильца 14 миллионов евро, в то время как сам фулбек подпишет пятилетний контракт.

Додо защищал цвета "Шахтера" с зимы 2017-го. Он прошел путь от игрока глубокого запаса до главного защитника команды. Всего за "горняков" бразилец провел 97 игр и завоевал четыре титула.

Читайте также"Клуб и Украина навечно в моей жизни". Додо попрощался с Шахтером
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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
22.07.2022 в 21:42
14 лямов. А 30 было мало. Жадность фраера....
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