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Аллегри: Погба станет символом Ювентуса
На француза возложено много надежд
Фото: juventus.com
Коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы "Ювентуса" над "Гвадалахарой" (2:0):
"Хорошая проверка для нас. Команда упорно работала все эти дни, и теперь мы видим результат. Хороший матч, иногда мы даже демонстрировали хороший ритм – эпизодами это случалось и в первом, и во втором тайме.
Я доволен и молодыми игроками, и новичками, которые внесли свой вклад. Нужно продолжать в том же духе, потому что в предстоящих товарищеских матчах мы тоже хотим хорошо выступить.
Погба сыграл хорошо. Ему еще есть на чем поработать, но он станет одним из символов этого "Ювентуса".
Мне понравилась игра Фаджоли и Гатти. Федерико отлично действовал при первом голе, но ему, конечно, еще предстоит усвоить некоторые оборонительные схемы "Ювентуса", – сказал Аллегри.
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