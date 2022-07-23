Аллегри: Погба станет символом Ювентуса

Коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы "Ювентуса" над "Гвадалахарой" (2:0):

"Хорошая проверка для нас. Команда упорно работала все эти дни, и теперь мы видим результат. Хороший матч, иногда мы даже демонстрировали хороший ритм – эпизодами это случалось и в первом, и во втором тайме.

Я доволен и молодыми игроками, и новичками, которые внесли свой вклад. Нужно продолжать в том же духе, потому что в предстоящих товарищеских матчах мы тоже хотим хорошо выступить.

Погба сыграл хорошо. Ему еще есть на чем поработать, но он станет одним из символов этого "Ювентуса".

Мне понравилась игра Фаджоли и Гатти. Федерико отлично действовал при первом голе, но ему, конечно, еще предстоит усвоить некоторые оборонительные схемы "Ювентуса", – сказал Аллегри.