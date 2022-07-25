Авторитетный инсайдер подтвердил аренду Коваленко - ему в конкуренты хотят взять Мальдини-младшего

Итальянская "Специя" планирует серьезно укрепить полузащиту. Информацию подтверждает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По его данным, клуб окончательно согласовал новую аренду Виктора Коваленко. Украинец еще год проведет в составе "Специи", после чего может быть выкуплен у "Аталанты".

Помимо Виктора, клуб также хочет арендовать Даниэле Мальдини. Сын и внук двух легенд "Милана" далек от основы в составе "россонери" и готовится к отправке в аренду.

В прошлом сезоне в составе "Специи" Коваленко в сумме провел 27 матчей - на его счету пять результативных действий (1 + 4).