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Авторитетный инсайдер подтвердил аренду Коваленко - ему в конкуренты хотят взять Мальдини-младшего
"Специя" усиляется
Фото: Calcio Spezia
Итальянская "Специя" планирует серьезно укрепить полузащиту. Информацию подтверждает инсайдер Джанлука ди Марцио.
По его данным, клуб окончательно согласовал новую аренду Виктора Коваленко. Украинец еще год проведет в составе "Специи", после чего может быть выкуплен у "Аталанты".
#Calciomercato #SerieA | @acspezia, doppio affare per il centrocampo: vicino il ritorno di #Kovalenko ???????? https://t.co/SKN8k5DhGy— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2022
Помимо Виктора, клуб также хочет арендовать Даниэле Мальдини. Сын и внук двух легенд "Милана" далек от основы в составе "россонери" и готовится к отправке в аренду.
В прошлом сезоне в составе "Специи" Коваленко в сумме провел 27 матчей - на его счету пять результативных действий (1 + 4).
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